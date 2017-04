Foot : les internautes taclent le nouveau nom de la Ligue 1

Carton rouge ! Il faudra désormais l'appeler la Ligue 1 Conforama. L'entreprise d'ameublement est en effet devenue le partenaire titre du championnat de France de foot à partir de la saison 2017-2018 et pour trois ans, a révélé le directeur général de la Ligue de football professionnel, Didier Quillot. Une annonce et un nom qui n'a pas manqué de faire réagir sur Twitter. Et, on ne va pas se mentir, plus pour se moquer que pour saluer ce nouveau sponsor. Florilège.

Le concurrent

Pour du football, rien ne vaut un but. Et devinez quoi ? L'un des concurrents de Conforama, c'est But. Alors forcément sur Twitter, les blagues ont fusé.

"Ligue 1 Conforama" TOUJOURS PLUS !!! Et pourquoi vous n'avez pas fait un partenariat avec BUT ??? #LaCohérenceLesGars — Jamel Debbouze (@DebbouzeJamel) 20 avril 2017

"Ligue 1 Conforama." C'est vrai que "Ligue 1 But" c'était pas crédible. — Bertrand Hadet (@bertrandhadet) 20 avril 2017

Devant toutes ces mentions, le groupe a adressé ses remerciements, agrémentés d'un petit jeu de mot.

Merci à tous ceux qui ont pensé à nous en découvrant la nouvelle

On espère qu'il y aura beaucoup de @but dans cette Ligue 1 Conforama ! ⚽️ pic.twitter.com/09X3YC8Zk9 — Magasins BUT ️ (@But) 20 avril 2017

La surprise

Même les spécialistes du football et de la Ligue 1 n'ont pas vu arriver Conforama. Et c'est visiblement un choc.

Ligue 1 Conforama,on l'a pas vu arriver celui-là pic.twitter.com/Rw7mAUSeWw — DidierRoustan (@DidierRoustan) 20 avril 2017

Les désabusés du naming

Un nom accolé à la Ligue 1 ? Avec déjà des noms d'entreprises et de groupes donnés à des stades, c'en est trop pour certains, qui imaginent déjà les commentaires des journalistes lors des rencontres.

Et le buuuut à l'Orange Vélodrome, l'OM qui se repositionne dans cette Ligue 1 Conforama avant un déplacement à l'Allianz Riviera. #naming — Florent Germain (@flogermain) 20 avril 2017

"Bienvenue à la Burger King Arena pour cette rencontre de la Conforama Ligue 1 entre l'OGC Club Med Nice et l'AS Goldman Sachs Monaco". — Pierre B. (@Pierre_B_y) 20 avril 2017

Les chambreurs

Conforama, c'est des meubles et forcément, des canapés. C'est donc le sponsor idéal pour ceux qui veulent se moquer des fans de sports affalés dans le leur.

C'est qu'elle donne déjà envie la Ligue 1 Conforama... pic.twitter.com/8Hp25OLMNn — TOTOSPORT (@TOTOSPORT_FR) 20 avril 2017

Ces gens qui pratiquent le foot uniquement sur canapé et qui se plaignent que la ligue 1 s'appelle Conforama.

A un moment faut être logique. — Jean Saurien (@schloren) 20 avril 2017

"Ligue 1 conforama" des canapés confortable pour mieux s'endormir devant des Rennes-Angers. — FABIBI (@Fabibi_13) 20 avril 2017

Les aigris

Un nom pour la Ligue 1, c'est l'occasion de tacler un championnat qui traîne l'image d'un championnat sans trop de spectacle et avec peu de saveur.

La Ligue 1 Conforama, c'est pour meubler les 0-0 ? (Allez adieu) — Silly Wagnol (@SophieGB) 20 avril 2017

Suite au naming Ligue 1 Conforama, la France passe derrière Andorre à l'indice UEFA. — Badis (@RbadiS) 20 avril 2017