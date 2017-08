DIRECT. Foot : Kylian Mbappé sur le point de rejoindre le PSG pour une somme astronomique

Ce qu'il faut savoir

Le casse du siècle. Selon plusieurs médias, un accord a été trouvé pour le passage du joueur de foot Kylian Mbappé de Monaco à Paris. Le club parisien devrait officialiser le transfert de l'attaquant de 18 ans lundi 28 août. Le PSG est donc sur le point de réaliser un invraisemblable mercato après les 222 millions d'euros déjà dépensés pour Neymar.

Le 2e joueur le plus cher du monde ? Selon France Info et RMC, un accord pour 180 millions d'euros, bonus compris, a été trouvé entre les deux clubs, ce qui en ferait le 2e joueur le plus cher du monde, derrière Neymar et devant Ousmane Dembélé. Mais l'option retenue pour le petit prodige est un paiement différé, avec d'abord un simple un prêt, ont précisé ensuite d'autres médias.

26 buts en une saison. En 44 matches la saison dernière avec Monaco, Mbappé a inscrit la bagatelle de 26 buts, dont des réalisations en Ligue des champions contre Manchester City, le Borussia Dortmund et la Juventus Turin. Et malgré son tout jeune âge, il compte déjà quatre sélections en équipe de France.

Le mercato s'achève jeudi à minuit. Le mercato s'achève en France jeudi soir à minuit, jour d'un France - Pays-Bas capital pour les Bleus dans les éliminatoires du Mondial-2018. Les sommes folles lâchées par le PSG ne vont pas manquer de faire réagir sur la planète football.