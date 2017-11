Le président du Stade Rennais René Ruello annonce sa démission

Le président du Stade Rennais, René Ruello, a indiqué vendredi 3 novembre qu'il allait démissionner de son poste. Cette annonce intervient après le match remporté par son équipe (1-0) contre Bordeaux pour la 12e journée de championnat de France et à l'issue de plusieurs semaines rocambolesques concernant le dirigeant.

"Après le délire médiatique hallucinant de la mi-octobre, j'ai pris du repos et la décision de quitter mes fonctions à la présidence du club, malgré le soutien et les assurances de mon actionnariat", a expliqué le dirigeant dans un communiqué sur le site internet du club. Sa démission sera effective une fois présentée au Conseil d'administration, qu'il compte réunir prochainement.

Une décision "prise il y a déjà près de quinze jours"

Le départ de René Ruello avait été annoncé dès mi-octobre par les médias, mais il avait finalement été confirmé dans ses fonctions par un Conseil d'administration du club 10e de Ligue 1 le lendemain.

"C'est une décision que j'avais prise il y a déjà près de quinze jours, que je ne voulais pas annoncer à cause d'une série de matches importants", a déclaré René Ruello au micro de la chaîne Canal+ Sport.

Depuis, Rennes a réussi à battre Lille, Montpellier et Bordeaux en championnat, remportant 9 points en trois rencontres, contre six en neuf matches avant cela, et avait également gagné en Coupe.