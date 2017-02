Le gardien remplaçant d'un club anglais mange une tourte en plein match et s'attire des ennuis

C'est une bouchée qui pourrait lui coûter cher. Lundi 20 février, alors que le club amateur de Sutton United disputait un huitième de finale de coupe d'Angleterre contre Arsenal, son gardien remplaçant, Wayne Shaw, a dévoré une tourte sur le banc, sous les yeux des caméras. Une image qui n'a pas fait rire l'autorité de régulation des paris britanniques, qui a ouvert une enquête, mardi. En effet, un bookmaker avait proposé, avant le match, de parier sur cette éventualité, et Wayne Shaw a reconnu qu'il savait que son geste ferait gagner les parieurs.

Un gardien de 45 ans au physique peu sportif

Wayne Shaw, âgé de 45 ans, et dont la corpulence contraste avec le physique classique des joueurs professionnels, était une des attractions du match pour les médias britanniques. Il joue pour Sutton United, un club de 5e division, peu habitué à rencontrer des stars comme celles d'Arsenal. Quand le portier a été surpris, tourte à la main, son équipe était menée 2-0, et ne pouvait plus faire de remplacements.

Mais si son geste n'a pas eu de conséquences sportives, il en a eu pour les parieurs. Le bookmaker Sun Bets proposait en effet, avant le match, de parier sur le fait que Wayne Shaw mangerait une tourte pendant le match, avec une cote de 8 contre 1. Après le match, le gardien a reconnu qu'il était au courant : "Je me suis dit que j'allais le faire et leur donner de quoi parler." "Je crois que quelques amis et quelques fans" a-t-il affirmé, assurant que lui ne l'avait pas fait, bien conscient de l'interdiction.

"La célébrité lui est montée à la tête"

"L'intégrité du sport n'est pas une blague", a rétorqué, mardi, un responsable de la commission britannique de régulation des paris, qui a ouvert une enquête pour s'assurer que le joueur et l'entreprise de paris s'étaient comportés de façon "intègre" dans cette affaire. Selon le Guardian, la fédération anglaise de football va aussi se pencher sur l'incident.

Et même s'il n'était pas sanctionné par la loi, Wayne Shaw s'est attiré quelques ennuis dans son club. "La célébrité lui est manifestement montée à la tête, mais nous allons très vite le faire redescendre sur terre, ne vous inquiétez pas" a expliqué son président à la BBC. Il s'est, en revanche, vu proposer une emploi de "goûteur de tartes" par une chaîne de supermarché britanniques, rapporte The Independent.