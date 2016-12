Le compte Twitter de Samir Nasri piraté

Le compte officiel de Samir Nasri, le footballeur du FC Séville, a posté d'étranges messages, mardi 27 décembre dans la soirée. "Mon compte a été hacké, désolé pour ce qu'il s'est passé", a rapidement posté le millieu de terrain, après avoir fait le ménage sur son compte.

Tout a commencé par un tweet promotionnel de l'entreprise Drip Doctors, un concierge médical qui propose des injections de vitamines à domicile. "Nous avons fourni à Samir Nasri un soin pour l'hydrater et le maintenir en bonne santé pendant sa longue saison avec le FC Séville", se vante l'entreprise, photo à l'appui.

We provided @SamNasri19 a concierge Immunity IV Drip to keep him hydrated & in top health during his busy soccer season with @SevillaFC pic.twitter.com/bfDNeM5vQu