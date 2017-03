Raymond Kopa, légende du football français, est mort à l'âge de 85 ans

Le ballon rond vient de perdre l'une de ses légendes. Raymond Kopa, le premier footballeur français sacré Ballon d'or en 1958, est mort à l'âge de 85 ans, vendredi 3 mars, après une longue maladie, ont annoncé ses proches à l'AFP. Le milieu offensif et avant-centre totalisait 45 sélections et 18 buts en équipe de France. Capitaine tricolore à six reprises, il avait été élu meilleur joueur de la Coupe du monde en 1958 et sacré Ballon d'or dans la foulée.

Trois Coupes d'Europe avec le Real Madrid

Fils d'immigrés polonais, Raymond Kopa, de son vrai nom Raymond Kopaszewski, était né à Nœux-les-Mines (Pas-de-Calais) en 1931 dans une famille de mineurs. Il y avait débuté sa carrière de joueur, avant d'être repéré par le SCO d'Angers et de partir au Stade de Reims. Il avait passé trois saisons au Real Madrid, à partir de 1956, et avait remporté trois Coupes d'Europe. Il était ensuite revenu à Reims et y était resté, jusqu'à la fin de sa carrière en 1967.