Football : un joueur anglais accusé d'avoir fait un doigt d'honneur à l'arbitre

Dele Alli risque gros. La star montante du football anglais a été filmée, lundi 4 septembre, en train de faire un doigt d'honneur lors du match Angleterre-Slovaquie (2-1) à Wembley (Royaume-Uni). S'adressait-il à l'arbitre de la rencontre, le Français Clément Turpin ? Oui, selon le Telegraph (en anglais), qui rappelle que le geste a suivi une intervention musclée, mais non sifflée d'un joueur slovaque. Non, assure le staff des "Trois Lions".

Une "plaisanterie", assure son entraîneur

"Dele et Kyle Walker plaisantaient ensemble, et Dele a fait un geste envers Kyle", a déclaré le sélectionneur, Gareth Southgate, après la rencontre des qualifications pour la Coupe du monde 2018. "Ils ont une drôle de manière de communiquer !" a-t-il poursuivi. La télévision a capturé le majeur dressé du milieu de Tottenham à la 77e minute, sans que l'on sache clairement à qui il était adressé.

L'image a été abondamment relayée sur les réseaux sociaux. Alli, 21 ans, et Walker, 27 ans, ont joué ensemble trois saisons à Tottenham avant que ce dernier ne soit transféré à Manchester City cet été. Comme le note L'Equipe, si l'arbitre mentionne le geste dans son rapport, le joueur risque de rater les deux derniers matchs de qualification. L'Angleterre s'est imposée sans briller 2-1 grâce à des buts d'Eric Dier et Marcus Rashford, et est désormais toute proche de se qualifier pour la Coupe du monde.