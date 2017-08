Football : Ousmane Dembélé rejoint le FC Barcelone et devient le joueur français le plus cher de l'histoire

Il devient le footballeur français le plus cher de l'histoire. Après deux semaines d'incertitude, le départ d'Ousmane Dembélé du Borussia Dortmund est finalement acté. L'attaquant français s'est engagé pour cinq ans au FC Barcelone, pour la somme de 105 millions d'euros, hors bonus, ont annoncé vendredi 25 août les deux clubs.

Les bonus s'élèvent à un maximum de 42 millions d'euros, a précisé Dortmund, ce qui représenterait un montant total de 147 millions d'euros. Il s'agirait alors du deuxième transfert le plus élevé de l'histoire, derrière Neymar et ses 222 millions d'euros en passant du FC Barcelone au PSG, début août.

Une clause de départ fixée à 400 millions d'euros

Le transfert record de Neymar a provoqué un effet domino : le Barça, affaibli, devait à tout prix compenser le départ de sa star. Et il s'est paré pour l'avenir : la clause libératoire de Dembélé est fixée au Barça à 400 millions d'euros.

C'est un changement de dimension pour le météore Dembélé (20 ans), formé à Rennes, révélé la saison dernière à Dortmund et désormais sous le feu des projecteurs à Barcelone et en équipe de France (7 sélections, 1 but). Pour les Bleus, il faudra attendre un peu toutefois: son bras de fer avec Dortmund a entraîné sa mise à l'écart au Borussia et Didier Deschamps ne l'a pas retenu pour les matches internationaux de fin août-début septembre.

Mais le voici devenu le joueur français le plus onéreux de l'histoire devant Paul Pogba, passé de la Juventus Turin à Manchester United pour 105 millions d'euros (+ 5 milions d'euros de bonus) en 2016. En attendant, peut-être, qu'un club casse sa tirelire pour attirer Kylian Mbappé, la pépite de Monaco évaluée à environ 180 millions d'euros.