Football : le dernier maillot de l'étoile Francesco Totti a été envoyé dans l'espace

Le monde a les yeux rivés sur Neymar, mais Francesco Totti, lui, tutoie désormais les étoiles. Le dernier maillot porté par le célèbre joueur de l'AS Roma a été propulsé dans l'espace, mercredi 3 août, à l'occasion du lancement de deux satellites d'observation depuis la base de Kourou, en Guyane française. Véritable légende du club italien, "El Capitano" a pris sa retraite sportive le 28 mai à l'âge de 40 ans, après une victoire contre le Genoa (3-2) en Seria A italienne. Francesco Totti avait fait ses adieux pendant quarante-cinq minutes, devant un Stade olympique plein à craquer.

Francesco Totti ravi de cet hommage "spatial"

L'idée d'envoyer le maillot du joueur dans l'espace "est née sur les réseaux sociaux mi-juillet", explique l'AS Roma sur son site (en italien). "Elle a été accueillie avec enthousiasme par Totti et l'entreprise italienne Avio", qui fabrique le lanceur européen Vega. "J'en suis. Paré au lancement", a répondu le joueur, en signant le maillot, tandis que le groupe industriel relevait le défi.

Ok, io ci sto! Pronto per il lancio! pic.twitter.com/kFYjSlGSVO — Francesco Totti (@Totti) 18 juillet 2017

La tunique du joueur retraité a donc été installée dans cette fusée, qui avait pour mission de placer sur orbite deux satellites d'observation. Pour l'occasion, tous les membres de l'équipe responsable du lancement de la fusée étaient revêtus du maillot rose-pourpre de l'Italien. L'histoire ne dit pas ce qu'est devenue la tunique et quel est son état actuel, mais qu'importe. "Les yeux au ciel... Peut-être qu'on le voit d'ici-bas ! Merci à la Roma et à Avio pour cet hommage 'spatial'", a réagi le joueur, dans un message posté sur Twitter.

Occhi al cielo... magari si vede da quaggiù! Grazie @OfficialAsRoma e @Avio_Group per questo omaggio "spaziale" — Francesco Totti (@Totti) 2 août 2017

Le projet vous semble un brin excessif ? Il est à la mesure de l'immense popularité du joueur. En 786 matches avec la Roma, depuis ses années juniors, Francesco Totti a marqué un total de 307 buts. Meilleur buteur du championnat en 2007 et deux fois joueur de l'année, il a également remporté deux fois la Coupe d'Italie et le Scudetto en 2001, et une Coupe du monde en 2006. De nombreux Romains sont donc très attachés au joueur, considéré comme un élément important de l'histoire du club et de la ville toute entière.