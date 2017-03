Football : Buffon, 1 000 matchs, de beaux arrêts et toujours pas envie de dégager

Un record de plus va s'ajouter au CV déjà impressionnant de Gianluigi Buffon. Le gardien de but de la Juventus Turin et de la sélection italienne va disputer vendredi 24 mars, son 1 000e match professionnel. Une fois de plus fidèle au poste, il endossera son rôle de portier à l'occasion de la rencontre entre l'Italie et l'Albanie, en éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

À 39 ans, Buffon est toujours indiscutable

Taillé dans le marbre de Carrare en Toscane où il est né le 28 janvier 1978, Gianluigi Buffon, surnommé Gigi, même auréolé du titre de champion de la longévité sur les terrains de football, compte bien jouer les prolongations. Le gardien de but, surnommé Gigi, souhaite disputer le Mondial l'an prochain en Russie. Ce serait sa sixième Coupe du monde dans les buts de la sélection italienne, la Squadra Azzura. Cette fois, Buffon l'assure : "C'est son dernier objectif."

Gianluiggi Buffon fait partie des très rares joueurs à avoir la capacité, à eux seuls, de faire basculer l'issue d'une rencontre. Qui peut avoir oublié la finale de la Coupe du monde 2006 ? Cette parade sur la tête de Zidane, en prolongation.

Il reste aussi en mémoire le poing levé de Gigi Buffon lorsque David Trezeguet loupe son tir au but.

Talentueux et fidèle à la Juve

Malgré ses 39 ans, les réflexes du gardien italien sont toujours impressionnants. Extrêmement agile sur sa ligne, il possède un palmarès hors norme, avec une couronne de champion du monde, mais aussi des titres de champion d'Italie à la pelle. Au-delà de sa longévité, la fidélité de Gianluigi Buffon est aussi remarquée. Le joueur est resté à Turin, même lorsque le club a été relégué en série B au milieu des années 2000. Il n’y a que la Ligue des champions qui semble lui résister, malgré deux finales disputées. Et pourtant, même en 2003, face au Milan AC, en finale de Ligue des Champions. perdue aux tirs aux buts, Buffon avait là aussi sérieusement agacé l'attaque adverse.