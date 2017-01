Football : Bordeaux-PSG et Monaco-Nancy en demi-finales de la Coupe de la Ligue

On connaît l'affiche des demi-finales de la Coupe de la Ligue de football. Bordeaux recevra le Paris Saint-Germain et Nacy se déplacera à Monaco, selon le tirage au sort effectué mercredi 11 janvier sur France 3, à l'issue du dernier quart de finale, PSG-Metz. Les matchs auront lieu dans deux semaines, soit le 25 janvier.

Lors du match de mercredi, le PSG, triple tenant du titre, s'est imposé 2-0 contre Metz sur un doublé de son capitaine Thiago Silva. Les deux buts, quasiment identiques, ont été inscrits de la tête sur des corners de Di Maria (27e, 72e), apparu en net regain dans le jeu après une demi-saison médiocre.

Les Girondins dans le dernier carré comme en 2016

Dans l'autre quart de finale disputé mercredi, Bordeaux a renversé Guingamp (3-2), qui avait ouvert la marque par Privat de la tête sur corner (11e). Kamano a égalisé dans la foulée d'une frappe déviée (16e) avant que Laborde n'inscrive un doublé, de la tête (36e) et après un bon travail de Malcom (65e). Bénézet, pour son retour de blessure, a finalement réduit le score (88e).

Les Girondins, titrés trois fois dans la compétition (2002, 2007 et 2009), se hissent dans le dernier carré comme la saison dernière. Mardi, Monaco avait mis fin aux espoirs de Sochaux en éliminant le dernier représentant de Ligue 2 in extremis, aux tirs au but (1-1, 4-3 t.a.b.). Et Nancy s'était imposé 2-0 à Nantes.