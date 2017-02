Foot : Lyon se qualifie pour les huitièmes de finale de l'Europa League en écrasant les Néerlandais d'Alkmaar

Au match aller, les Lyonnais l'avaient déjà emporté largement, 4 buts à 1. Jeudi 23 février, l'OL s'est qualifié sans surprise, à domicile, pour les huitièmes de finale de l'Europa League en écrasant à nouveau le club hollandais d'Alkmaar, 7 - 1.

Nabil Fekir a ouvert le score dès la 4e minute, avant de signer le doublé à la 27e minute. A l'origine du quatrième but, signé Maxwell Cornet (17e), l'attaquant a inscrit le cinquième but, effectuant "un triplé qui confirme son retour proche de son meilleur niveau", estime L'Equipe. Sergi Darder (34e), Houssem Aouar (87e) et Mouctar Diakhaby (89e) ont ensuite assuré à l'OL une large victoire.

Les autres Hollandais en seizième, ceux de l'Ajax d'Amsterdam, se sont inclinés face aux Polonais du Legia Varsovie.

L'AS Roma qualifié, Tottenham éliminé...

Dominée et battue par Villareal, l'AS Roma s'est qualifié grâce à sa victoire 4-0 au match aller. Au terme d'un match à suspense, Anderlecht s'est qualifié sur la pelouse du Zenit Saint-Petersbourg malgré la défaite 3-1, tout comme Monchengladbach qui a renversé la Fiorentina. L'Athletic Bilbao est éliminé après une défaite surprise face à l'Apoel Nicosie, comme Tottenham tenu en échec par La Gantoise (2-2), rappelle francetv sport.

Par ailleurs, le FC Copenhague s'est qualifié après un match nul face aux Bulgares du Ludogorets Razgrad, le RC Genk s'est qualifié à Gand, en battant le club roumain FC Astra (1-0), tandis que l'Olympiakos s'est imposé face aux turques de Fenerbahçe (1-1).

Les Russes de Rostov ont éliminé le Sparta Prague et les Turques de Besiktas l'ont emporté face aux Israéliens de l'Hapoël Beer-Sheva (2-1)