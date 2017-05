Foot : l'Ajax Amsterdam surclasse Lyon (4-1) en demi-finale aller de la Ligue Europa

La défense des Lyonnais a pris l'eau. L'Ajax Amsterdam a battu l'Olympique lyonnais (4-1), mercredi 3 mai, en demi-finale aller de la Ligue Europa. Un score qui compromet grandement les chances des Gones de se qualifier en finale lors du match retour, jeudi prochain.

Valbuena marque pour l'honneur

Les Néerlandais ont surclassé les Lyonnais en inscrivant quatre buts signésTraoré (25e et 71e), Dolberg (34e) et Younes (49e). Dépassés en défense et brouillons, les hommes de Bruno Genesio ont balbutié leur football et étalé les défaillances qui les plombent depuis le début de la saison. Avec pas moins de cinq parades d'Anthony Lopes dans les cages, l'écart aurait pu être bien plus lourd, bien que Mathieu Valbuena ait sauvé l'honneur en inscrivant un but à la 66e.

Dans huit jours au Parc OL, les Lyonnais devront l'emporter au moins 3-0 pour voir la finale. Mais qui ose imaginer tel scénario, au vu de celui du match aller ? Ils pourront certes compter sur leur meilleur buteur, Alexandre Lacazette, diminué aux Pays-Bas, mais devront élever leur niveau de plusieurs crans.