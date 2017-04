Foot : cinq fois où Bastia a été le théâtre d'incidents

La violence a pris le pas sur le sport, dimanche 16 avril, à l'occasion de la rencontre entre le SC Bastia et l'Olympique lyonnais. Le match a dû être arrêté après 45 minutes de jeu. La cause : des échauffourées survenues avant le match et pendant la mi-temps. "Trop, c'est trop", a réagi Nathalie Boy de la Tour, présidente de la Ligue de football professionnel (LFP). Ce n'est en effet pas une première pour le club corse. Depuis le début de la saison de foot, l'ambiance est houleuse à Bastia. Franceinfo revient sur les incidents qui ont marqué le club.

1 16 avril 2017 : des échauffourées pendant Bastia-OL

Les premiers incidents interviennent dès 17 heures, dimanche, quand les Lyonnais terminent leur échauffement sur la pelouse du stade Armand-Cesari de Bastia. Subitement, une cinquantaine de supporters bastiais, provenant de la tribune occupée par le groupe Bastia 1905, parviennent à pénétrer sur la pelouse, pour s'en prendre violemment à une partie de l'équipe rhodanienne et de son staff. Après quelques minutes de bousculades, de coups et d'insultes, les membres de l'Olympique Lyonnais retournent au vestiaire, et les supporters, eux, regagnent leur tribune.

Le coup d'envoi est donné, après presqu'une heure de retard. Mais au terme de la première période, de nouvelles échauffourées éclatent entre joueurs lyonnais et supporters bastiais, sans raison apparente. La Ligue de football professionnel (LFP) a alors décidé d'arrêter définitivement la rencontre.

#SCBOL

Nouveaux incidents à Bastia à la mi-temps https://t.co/DuAfa5Cdun — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 16 avril 2017

2 1er mars 2017 : match tendu lors du Bastia-Nantes

Des témoins rapportent une bagarre générale dans les vestiaires à l'issue de la rencontre entre Bastia et Nantes (2-2), le 1er mars. Tout serait parti du refus de l'entraîneur de Nantes, Sergio Conceição, de venir serrer la main de son homologue corse. La tension monte alors entre l'entraîneur canari et les supporters corses. La commision de la LFP a mis en instrution le dossier, rapporte L'Equipe. En attendant la décision de la Ligue, les dirigeants corses démentent toute bagarre, rapporte RMC.

3 20 janvier 2017 : des insultes racistes contre Mario Balotelli

Lors du déplacement de l'OGC Nice à Bastia (1-1) le 20 janvier, divers incidents se sont déroulés avant et pendant cette rencontre. L'attaquant niçois Mario Balotelli a reçu des insultes racistes et a été la ciblde de "cris de singes" de la part de "supporters" corses. Le bus des spectateurs niçois a également été caillassé. Le procureur de la République de Bastia a d'ailleurs ouvert, mercredi 25 janvier, une enquête pour "provocation et incitation à la haine raciale".

4 21 décembre 2016 : une tribune fermée après l'utilisation de fumigènes

A l'occasion de la rencontre entre Bastia et Marseille le 21 décembre, de nombreux fumigènes ont été allumés dans la tribune est. Les dirigeants bastiais sont convoqués devant la commission de la LPF. Une fermeture de cette tribune pour deux matchs est décidée, rappelle L'Equipe.

5 12 août 2016 : Lucas blessé lors d'un Bastia-PSG

Le ton est en fait donné dès la première journée de championnat. Un supporter corse blesse avec une hampe de drapeau Lucas. Ce dernier s'apprêtait à tirer un corner, relaie Le Monde. La tribune est fermée et le supporter en question est condamné par la justice à dix-huit mois d'interdiction de stade. Les dirigeants corses eux dénoncent une simulation de Lucas.