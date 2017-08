Foot : battu par Naples (0-2), l'OGC Nice ne disputera pas la phase de groupes de Ligue des champions

Pas d'exploit pour les Niçois. Les joueurs de Lucien Favre ont été éliminés en barrage retour de Ligue des champions, mardi 22 août, après leur défaite contre Naples (0-2) à l'Allianz Riviera. Déjà vainqueurs à l'aller (2-0), les Italiens valident leur billet pour la Ligue des champions, tandis que les Aiglons disputeront la Ligue Europa.

Sneijder et Balotelli titulaires

Privé d'Alassane Pléa et de Vincent Koziello, expulsés au match aller, Lucien Favre avait choisi de titulariser ses deux stars, Wesley Sneijder et Mario Balotelli. Mais les Napolitains ont imposé un pressing intense en première période, sans jamais être réellement inquiétés.

José Calleron a inscrit un but au retour des vestiaires (48e) et les Italiens auraient même pu corser l'addition dans la foulée, mais la frappe du Belge Dries Mertens a été repoussée par le poteau (50e). Lorenzo Insigne a inscrit un but en toute fin de rencontre (89e).