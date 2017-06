Foot : 72% des Français rêvent de voir Zidane devenir sélectionneur des Bleus en 2018

Tout sourit à Zinédine Zidane. Après un an et demi passé à la tête du Real Madrid, l'ancienne star des Bleus a déjà remporté deux titres de Ligue des champions, un autre de champion d'Espagne, une Supercoupe d'Europe et un Mondial des clubs. Un impressionnant palmarès qui fait rêver les Français. D'après un sondage Odoxa* pour RTL, publié dimanche 11 juin, 72% d'entre eux souhaitent que Zinédine Zidane entraîne l'équipe de France après la Coupe du monde 2018, à la fin de l'actuel contrat de Didier Deschamps.

Zinédine Zidane jouit d'une très grande popularité chez le public français : 84% d'entre eux ont une opinion positive du champion du monde 1998, contre seulement 15% d'opinions négatives. Ce succès est encore plus important lorsque l'on interroge les amateurs de foot : 93% d'entre eux ont une bonne opinion de l'entraîneur madrilène.

Aimé Jacquet indétrônable

Aimé Jacquet, qui avait emmené les Bleus sur le toit du monde lors du Mondial de 1998, reste indétrônable. Pour 42% des Français, il est le meilleur entraîneur tricolore de l'histoire. Zinédine Zidane (16%) se classe en deuxième position, devant Didier Deschamps (15%). A noter que ce sondage a été réalisé avant la contre-performance des Bleus face à la Suède.

* Le sondage a été réalisé par internet, les 7 et 8 juin 2017, auprès d'un échantillon de 1 002 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus. Parmi elles, 375 sont amatrices de fooball.