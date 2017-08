Europa League : Lyon dans le groupe d'Everton, Marseille avec Salzbourg et Nice face à la Lazio de Rome

Les groupes d'Europa League ont été tirés au sort, vendredi 25 août à Monaco. Lyon sera opposé à Everton, Bergame et Limassol. Marseille rencontrera Salzbourg, Guimaraes et Konyaspor. Nice sera face à la Lazio de Rome, Waregem et le Vitesse Arnhem.

Tous les résultats du tirage au sort sont consultables sur le compte Twitter de l'Europa League :