DIRECT. Euro féminin de foot : regardez le quart de finale Angleterre-France sur France 3

: Toujours pas de but entre l'Espagne et l'Autriche (). Place aux tirs au but ! DANIEL MIHAILESCU / AFP

: Merci à @Quelqu'un de me rappeler ce match en cours. Il s'agit du quart de finale de l'Euro féminin de football.J'en profite pour vous rappeler que nous suivrons ensemble le match des Bleues face à l'Angleterre. Ce sera en direct sur France 3 et à suivre ici aussi, bien évidemment.

: Euro féminin : 0-0 entre l'Autriche et l'Espagne, c'est parti pour les prolongations !!

: Les favorites de l'Euro avaient pourtant entamé tambour battant grâce à un but de Kerschowski dès la 3e minute, mais les Scandinaves sont revenues par nadim (49e) avant de surprendre la Mannschaft par Nielsen (83e).

: Coup de Trafalgar dans l'Euro féminin ! Les Danoises viennent d'éliminer les Allemandes en quart de finale après une remontée fantastique en seconde mi-temps. (2-1)







(TOBIAS SCHWARZ / AFP)



: Les Danoises doublent les Allemandes ! (2-1) Après une première mi-temps difficile, les joueuses du Danemark sont en passe de battre l'une des équipes favorties de l'Euro.







(TOBIAS SCHWARZ / AFP)



: Le quart de finale continue entre le Danemark et l'Allemagne pour l'Euro féminin, avec une deuxième mi-temps plus engagée et plus équilibrée ! A suivre sur francetvsport.







(TOBIAS SCHWARZ / AFP)



: Égalisation des Danoises ! Les joueuses du Danemark sont revenues au niveau de l'Allemagne en début de seconde mi-temps (1-1).

: C'est la mi-temps ! Les Allemandes ont largement dominé la première partie de ce quart de finale. Elles ont eu plusieurs occasions et ont marqué un but. Face à elles, les Danoises vont devoir s'accrocher pour remonter pendant la deuxième mi-temps.

: Le quart de finale entre l'Allemagne et le Danemark est en cours au Pays-Bas ! Pour le moment, les Allemandes dominent 1-0 au bout de 40 minutes de jeu. Vous pouvez suivre le match sur France 4 et francetvsport.

: Neymar est l'attraction numéro un du mercato en cours. Alors partira, partira pas ? Ce qui est sûr c'est que Neymar fait énormément parler.





: Bonjour @Julien et merci pour votre question. C'est exact, le match a été reporté à cause de fortes pluies. il se jouera aujourd'hui à midi et vous pourrez le suivre sur France 4 et sur francetvsport. Bon match !

: Bonjour Franceinfo ! Le match de l'Euro féminin Allemagne/Danemark ayant été reporté à aujourd'hui, sera-t-il disponible sur les services de France Télévisions?

: "J'espère qu'il [Neymar] viendra parmi nous, c'est un de mes meilleurs amis et je veux toujours mes amis à mes côtés."



Le joueur du PSG Dani Alves veut voir son "ami" Neymar en France. "J'espère que ça se concrétisera", a-t-il déclaré après que Paris a remporté le Trophée des champions, hier soir. Le transfert du joueur du FC Barcelone serait toujours en cours de négociation.