DIRECT. Euro féminin de foot : regardez France-Islande, le premier match des Bleues, sur France 2

Ce qu'il faut savoir

L’équipe de France féminine de football fait son entrée dans l’Euro 2017, mardi 18 juillet aux Pays-Bas, en affrontant l’Islande. Les Bleues d’Olivier Echouafni espèrent faire une belle entrée en matière. Une rencontre à regarder à partir de 20h45 sur franceinfo.

Passer enfin le cap des quarts de finale. L'équipe de France n’a jamais rien gagné, alors qu’elle fait partie aujourd’hui de l’élite du football mondial (3e au classement de la Fifa). Eliminée en quarts de finale du tournoi en 2009 et 2013, du dernier carré de la Coupe du monde en 2015, puis des Jeux olympiques de Rio en 2016, les Bleues, invaincues depuis 11 matchs, ont l’occasion de réussir un beau parcours dans ce tournoi. La France bénéficie en effet d'un tirage au sort plutôt clément : après l’Islande, les Bleues affronteront l'Autriche (samedi 22 juillet) et la Suisse (mercredi 26 juillet).

Se méfier de l’Allemagne. La Mannschaft, victorieuse de l’Euro lors des six dernières éditions, dont deux d’affilée, et médaille d’or aux JO de Rio, espère conserver son titre, malgré un faux pas lundi, lors de son entrée en lice dans la compétition face à la Suède (0-0). La Norvège (deux titres), la Suède (un sacre) et le Danemark font partie des principaux outsiders, avec l'équipe de France.