DIRECT. Euro féminin de foot : regardez le match France-Autriche sur France 2

: J'ai vu jouer les Allemandes et les Anglaises en particulier dans cet Euro, et on est loin de leur niveau pour l'instant. J'ai l'impression que c'est psychologique, elles font un blocage.

: Les Autrichiennes défendant à huit, la France ne trouvera pas la faille ce soir, sauf sur pénalty ou corner avec Wendie Renard.

: C'est la mi-temps à Utrecht. Les Françaises sont menées au score par les Autrichiennes et peinent toujours autant à se procurer des occasions. Le sélectionneur Olivier Echouafni va devoir rapidement trouver des solutions. Voici quelques-unes de vos réflexions. France-Autriche : 0-1, mi-temps.



: Jessica Houara-d'Hommeauxrécupère la balle et s'élance vers le camp autrichien, mais elle se fait chiper le ballon par et commet une faute grossière, sanctionnée d'un carton jaune. Une action qui résume l'impuissance des Bleues. France-Autriche : 0-1, 44e.





: Hey les filles, si vous voulez gagner montrez-le nous !

: Sarah Bouhaddi, ce n'est plus possible. Elle fait des fautes de concentration et n'est pas souveraine sur sa ligne.

: Les Françaises repartent à l'attaque, mais elles ne parviennent pas à trouver de brèche dans la défense autrichienne. Cela manque cruellement de mouvement et de percussion. France-Autriche : 0-1, 35e.





: Ouverture du score pour l'Autriche ! Cela faisait quelques minutes que les Autrichiennes faisaient le pied de grue dans le camp français. Les Bleues sont désormais au pied du mur. France-Autriche : 0-1, 27e.





: Coup de chaud pour les Bleues. Les Autrichiennes se procurent une énorme occasion, mais Laura Feiersinger est reprise au dernier moment, alors qu'elle allait ajuster sa frappe. Attention aux erreurs dans la relance. France-Autriche : 0-0, 24e.







: Enorme occasion pour Marie-Laure Delie, qui vient buter sur la gardienne autrichienne ! La Française hérite d'un ballon à deux mètres des buts mais n'arrive pas à dévier suffisamment la balle. France-Autriche : 0-0, 16e.





: On veut une victoire les filles et faites en sorte de nous faire rêver.

: L'entame de match des Bleues est plus convaincante que lors de la rencontre contre l'Islande. Mais les Françaises ont un point faible : l'efficacité offensive. Titularisée, Gaëtane Thiney est particulièrement attendue. France-Autriche : 0-0, 12e.

: Allez les filles. Faites nous rêver. On vous soutient. 👍

: Les Autrichiennes rendent coup pour coup aux Françaises, avec un pressing haut et un bloc solide qui déstabilisent la relance des Bleues. France-Autriche : 0-0, 6e.





: Le coup d'envoi a été donné par les Autrichiennes, qui n'ont jamais battu les Françaises de leur histoire. Les Bleues parviennent à créer le danger, avec une petite aile de pigeon de Marie-Laure Delie, sans souci pour la gardienne. La rencontre est diffusée sur France 2 et francetv sport. France-Autriche : 0-0, 3e.





: La Marseillaise a retenti à Utrecht. Le sélectionneur Olivier Echouafni a procédé à cinq changements par rapport au onze de départ du match contre l'Islande.





: La rencontre entre la France et l'Autriche débute dans moins de dix minutes. En cas de victoire, les Bleues s'ouvriraient les portes des quarts de finale, sans être encore assurées de terminer à la première place du groupe C.

: La Suisse s'impose face à l'Islande (2-1) dans le groupe C de l'Euro, et revient à hauteur de la France. Les Bleues ont un bon coup à jouer, ce soir, en cas de victoire contre les Autrichiennes. Les compositions viennent de tomber, à moins d'une heure du match. Touchée à la cheville, Clarisse Le Bihan est forfait.

: Réputées pour leur jeu technique, les Bleues ont trop souvent cherché à lutter dans les duels physiques avec les Islandaises, lors de leur premier match de l'Euro. Elles auront l'occasion de parfaire leur style face à l'Autriche, à 20h45. La rencontre est diffusée sur France 2.



: Jour de match des Bleues, avec France-Autriche ce soir à Utrecht, aux Pays-Bas. Vous n'arrivez pas à vous y intéresser ? Votre beau-père est plein de préjugé sur ce sport "pas pour les gonzesses" ? Je vous fournis les arguments pour le contrer (et mettre le feu à la table familiale).





