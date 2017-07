DIRECT. Euro féminin de foot : la France joue sa qualification en quart de finale contre la Suisse, regardez le match sur France 3

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: Il reste une mi-temps les grincheux !!

: J'espère que les bleues marqueront et feront un nul pour faire mentir tous les commentaires publiés ici.

: Allez les bleues.



: il faut être patient un but et on est qualifié ou on est éliminé

: Si certains sont sceptiques sur le jeu des Bleues, d'autres gardent espoir.

: Ce n'est pas cette année que la France va gagner un titre. Il faudra repartir de zéro pour bien figurer en 2019 à la maison ... et avec de nouvelles joueuses et un meilleur sélectionneur surtout ....

: Je crois que les Bleues sont eu peu paumées. Il faut un ou des mots de la capitaine ou du sélectionneur pour leur donner confiance.

: Abily....a part tuer 2 ou 3 pigeons hollandais...helas elle n'est plus a son niveau!!

: Peut etre un peu dur comme appreciation. Mais que les Françaises ne sont pas bonnes, que de passes directement aux Suissesses. Elles ne méritent pas de passer en quart.

: Dans les commentaires, vous êtes très critiques sur le jeu des Bleue, alors que la mi-temps vient d'être sifflée (1-0).

: Il est là Super Mario ! L'attaquant italien permet à Nice de mener face à l'Ajax d'Amsterdam en reprenant un centre venu de la droite. Une touche de balle et c'est le but !

: Abily toute près de marquer ! L'attaquante a pris sa chance à l'entrée de la surface et obligé la gardienne suisse à s'employer. Les Bleues ont des occasions, rien n'est perdu (1-0).

: Cette équipe de France est dirigé par un nul et cette equipe n'a pas d'ame et on le voit pour ainsi dire la messe est dite

: De vrais problèmes sur les côtés de cette équipe de France. A droite lors du premier match, à gauche depuis.

: Heureusement la colonne vertébrale est très solide et peut renverser la vapeur (avec Renard sur coup de pied arrêté)

: Dans les commentaires, vous livrez votre analyse sur ce début de match catastrophe pour les Bleues.

: La defense est a la rue sur cette action...

: Ça commence mal pour nous dommage pour le carton rouge

: Une equipe de France fort peu convaincante....

: Quelle faiblesse mentale des filles. Une élimination méritée qui se profile...

: Rhhooo le cauchemar

: Et le but dans la foulée!!!! Les Suisses marquent sur le coup franc. C'est mal parti pour les Bleues (). Si le score en reste là, la France est éliminée...

: Carton rouge pour les Bleues ! En dernière défenseure, Perisset coupe la course de l'attaquante suisse. Les Françaises sont à dix dès la 17e minute... ().

: Quelle action pour les Bleues ! Lavaugez reçoit le ballon au point de penalty et reprend comme elle vient cette balle. La gardienne était sur la trajectoire ().

: Carton jaune pour Wendy Renard pour une obstruction au milieu de terrain. Elle sera suspendue pour le prochain match.

: Ma collègue Margaux voit une victoire de la Suisse 2-1. Vincent et moi, nous voyons une victoire de la France 1-0.

: Quels sont les pronos de la rédac? Je vois une victoire 2-1 pour les Bleues.

: Quels sont les enjeux de ce match ? Avec quatre points, la France n'a besoin que d'un point pour se qualifier. La Suisse doit quant à elle gagner pour passer.

: C'est parti entre la France et la Suisse pour décrocher une place en quart de finale de l'Euro féminin de foot ! Un match à suivre en direct ici.

: Bonsoir @Un supporter des Bleues, ce sont les catégories de jeunes qui s'appellent les Bleuettes.

: Pourquoi ne pas appeler les BLEUES les BLEUETTES ?

: Les Bleues peuvent décrocher leur billet pour les quarts de finale de l'Euro de foot féminin ce soir à condition de faire au moins match nul contre les Helvètes. Un match à suivre en direct ici.

: Aller ! La Suisse ! La communauté helvetique de France est derrière vous

: Toutes et tous avec les bleues. Faites nous rêver les FILLES.👍

: ⚽Allez les bleues...bleues...bleues!👩🇫🇷

: Dans les commentaires, vous commencez à mettre l'ambiance avant le match des Bleues. Et c'est cool !

: On en profite pour jeter un œil sur la composition de l'OGC Nice qui affronte l'Ajax d'Amsterdam pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. A noter la titularisation de Balotelli en pointe.

: La composition de l'équipe de France et de l'équipe de Suisse pour ce soir vient de tomber. Camille Abily retrouve sa place de titulaire.

: Bonsoir @Anonyme. C'est malheureusement impossible... Mais vous pourrez le suivre dans ce live et plus en détail dans celui réalisé par nos confrères de francetv sport. Sinon, sur France 3, c'est le match de l'équipe de France féminine face à la Suisse pour une qualification en quart de finale de l'Euro.

: Ce soir L'OGC NICE reçoit l' Ajax. Sera-t-il possible de suivre ce match sur une chaîne non payante ?

: Le vice-président de l'AS Monaco, Vadim Vasilyev, a à son tour, démenti tout transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. Il a assuré qu'aucun accord n'a été scellé avec le club de Zinedine Zidane ou autre, ajoutant même vouloir "prolonger le contrat" du joueur.