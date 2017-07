Euro de football : les Bleues entrent en lice face à l'Islande

L'équipe de France féminine de football fait son entrée dans l'Euro 2017 mardi 18 juillet face à l'Islande, aux Pays-Bas. Les Bleues vont aborder la compétition avec un nouveau sélectionneur, Olivier Echouafni, et un groupe rajeuni. Elles espèrent débloquer enfin leur compteur de titres puisque leur palmarès est encore vierge. Elles font pour l'instant figure de favorites en ce début de compétition.

Demi-finalistes aux Jeux Olympiques de 2012 et à la Coupe du monde de 2011, les Bleues ne sont jamais parvenues à accéder à la finale d'une grande compétition. Dans un Euro, elles n'ont jamais dépassé le stade des quarts de finale. Ce plafond de verre, Wendy Renard, défenseure, en a conscience. "Quand je regarde mon palmarès en club, le petit point noir c'est l'équipe de France mais je ne suis pas quelqu'un qui baisse les bras", analyse la joueuse de l'Olympique Lyonnais. "Le titre avec mon pays je le veux et je ferai tout pour aller le chercher." Sa coéquipière chez les Bleues comme à l'OL, Eugénie Le Sommer, court elle aussi après un titre depuis ses débuts dans l'équipe de France en 2009. "J'aimerais vraiment gagner un titre avant la fin de ma carrière parce que sinon ça resterait un échec. J'espère que ça sera dès cet été à l'Euro", explique l'attaquante aux 135 sélections sous le maillot tricolore.

Un effectif en partie renouvelé

Si les Bleues peuvent s'appuyer sur un certain nombre de leurs cadres, présentes depuis un certain temps, elles ont aussi vu leur effectif renouvelé depuis l'arrivée du nouveau sélectionneur, Olivier Echouafni. Ainsi, le phénomène parisien Onema Grace Geyoro a rejoint les rangs de l'équipe de France. "Je ne suis pas vraiment stressée parce que je ne connais pas toutes ces choses en fait", explique la jeune joueuse dont c'est la première compétition officielle. "Ça peut être un atout !"

Face à ce sang frais, les joueuses les plus anciennes doivent faire leurs preuves mais savent gérer la pression, à l'image de la gardienne Sarah Bouhaddi, en poste depuis plus de dix ans. "Forcément, il y a de la concurrence à l'entraînement parce qu'on a toutes envie de montrer ce qu'on sait faire au maximum", explique la joueuse de 30 ans. Avec ses 120 sélections, la gardienne la plus capée de l'histoire des Bleues veut avant tout que cette concurrence permette d'offrir de la qualité.

La concurrence reste saine, c'est ce qui est le plus important. La hiérarchie est établie, après c'est à nous, quand on joue, de faire de bonnes prestations pour continuer à être sur le terrain. Sarah Bouhaddi, gardienne de l'équipe de France féminine de football à franceinfo

Pour cet Euro, l'équipe de France part favorite. La 3e nation mondiale du football féminin vient de se rassurer en remportant la She Believes' cup, une compétition amicale, en mars dernier. Les Bleues ont alors écrasé les Etats-Unis, pourtant n°1 sur la scène internationale. Dans le début de l'Euro 2017, la France est invaincue avec huit matches joués et autant de gagnés en qualifications et 27 buts marqués sans jamais en encaisser un seul.

>> France - Islande, mardi 18 juillet à 20h45. Match à suivre en direct et en intégralité sur franceinfo.fr et sur l'application franceinfo.