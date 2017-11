Espagne : le nouveau maillot de la Roja provoque une polémique politique

Hommage aux années 1990 ou évocation d'un passé douloureux ? Le maillot que portera la sélection d'Espagne au Mondial-2018, dévoilé lundi 6 novembre, a provoqué une polémique en raison d'une bande colorée rappelant le drapeau de la Seconde République. Un régime qui s'est terminé par la guerre civile (1936-1939), et qui a été suivi de la dictature du général Franco (1939-1975).

L'équipementier Adidas a imaginé trois bandes stylisées rouge, jaune et bleue, partant de l'épaule gauche jusqu'au short, dans un hommage "retro" à la Roja quart-de-finaliste de la Coupe du monde 1994.

Ce design représente "la rapidité, l'énergie et le style du football associé au maillot national espagnol", a expliqué l'entreprise allemande.

Mais cet assemblage de couleurs rappelle le drapeau de la 2e République espagnole : trois bandes horizontales rouge, jaune et violette, frappé au centre du blason royal.

Le drapeau de la Seconde République espagnole. (SANCHOPANZAXXI / WIKIMEDIA)

Sur son site internet, le quotidien spotif espagnol As reconnaît que vue de loin, l'alternance de bleu et de jaune évoque forcément le violet. Mais dans ses colonnes, la Fédération assure qu'il s'agit bien d'un bleu, et réfute tout message politique.

¡Buenos días! Spain's problematic new shirt features a "blue, not purple" motif and is not a reference to the Second Republic, say the RFEF pic.twitter.com/HFttXYuCvO