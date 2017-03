Eliminatoires du Mondial 2018 : la France s'impose 3-1 face au Luxembourg et reste en tête du groupe A

L'équipe de France de football s'approche un peu plus du Mondial 2018. Les Bleus ont défait le Luxembourg sur ses terres (3-1), samedi 25 mars. Ils se sont imposés grâce à un doublé d'Olivier Giroud (28e, 77e) et un but d'Antoine Griezmann (37e). Grâce à cette victoire, les hommes de Didier Deschamps ont conforté leur place en tête du groupe A et comptent 3 points d'avance sur la Suède, deuxième.

Doublé d'Olivier Giroud

Après un début de match timide, Olivier Giroud a ouvert le score à la 28e minute sur une passe de Djibril Sidibé. Les Luxembourgeois sont toutefois revenus à un but partout sur un penalty d'Aurélien Joachim. La France a repris l'avantage grâce à un but d'Antoine Griezmann, également sur penalty, à la 37e minute.

Malgré une fébrilité chronique en défense, les Bleus ont réussi à creuser l'écart à treize minutes de la fin. Olivier Giroud a signé un doublé grâce à un magnifique centre de Benjamin Mendy, auteur d'une bonne prestation pour sa première sélection en équipe de France. Le jeune Kylian Mbappé, phénomène de la Ligue 1 cette année, est entré en jeu en fin de match et a signé sa première sélection.