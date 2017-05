Drame de Furiani : "Un des pires cauchemars de ma vie", raconte Bernard Tapie

Le 5 mai 1992, une tribune du stade Furiani, en Corse, s'effondre en marge du match de Coupe de France Bastia-Marseille, faisant 18 morts et 2 500 blessés. Vingt-cinq ans après, un hommage est rendu vendredi 5 mai aux victimes du drame, à l'occasion des rencontres de Ligue 1 et Ligue 2. Bernard Tapie, président de l'OM et ministre de la Ville à l'époque, revient sur ce qu'il décrit comme étant l'un "des pires cauchemars" de sa vie.

Le stade n'est pas un lieu où on peut penser qu'il puisse se passer ce qui s'est passé. Ça a été un cauchemar épouvantable, avec des gens, des cris, des morts. C'est gravé dans ma mémoire pour toute mon existence. Bernard Tapie à franceinfo

Élan de solidarité et "magie de l'espèce humaine"

Revenant sur les minutes qui ont suivi l'effondrement de la tribune, Bernard Tapie se souvient aussi de "la magie de l'espèce humaine quand elle se retrouve dans ces circonstances-là". L'élan de solidarité qui a suivi le drame a permis de secourir de nombreuses victimes.

Des spectateurs s'extraient des décombres de la tribune de Furiani, à Bastia, le 5 mai 1992. (ERIC CABANIS / AFP)

"Ça ramène à la bêtise de ce pays qui s'entredéchire toujours pour des sujets qui ne valent pas le coup", selon Bernard Tapie. "Il faut qu'ils aient (les Français) vraiment les pieds dans la merde, comme on dit, pour qu'ils se retrouvent eux-mêmes. Le peuple français c'est ça, c'est un peuple capable de bouger des montagnes dans tous les sens dès qu'il a le sentiment que c'est utile à tous", poursuit-il