DIRECT. Qualifications pour la Coupe du monde : suivez le match France-Luxembourg

: Les "Lions rouges" luxembourgeois évolueront en blanc dans un Stadium de Toulouse chauffé à blanc (plus que pour les matchs du TFC). La Marseillaise est reprise à tue-tête par les 33 000 spectateurs.

: Et pendant ce temps, les Pays-Bas ont redressé la tête après leur défaite face aux Bleus, avec une victoire 3-1 contre la Bulgarie. La Suède a également engrangé des points en pulvérisant la Biélorussie (4-0). Voilà ce que ça donne au classement :



1) Suède 16 points

2) France 16 (mais un match en moins)

3) Pays-Bas 13

4) Bulgarie 12

5) Biélorussie 5

6) Luxembourg 4.



: On vient d'avoir la composition des deux équipes. Comme attendu, Kylian Mbappé est aligné à droite à la place de Kingsley Coman. Sinon, c'est la même équipe que contre les Pays-Bas.

: Le Luxembourg pourra aligner ce soir... 10 joueurs professionnels. Il faut dire que l'équipe nationale est frappée par une hécatombe de 8 blessés majeurs, dont le gardien titulaire. Même l'attaquant historique du pays, Aurélien Joachim est incertain.

: L'objectif du Luxembourg pour ce soir ? Marquer un but, confie son sélectionneur Luc Holtz : "[La défaite 3-1 en mars contre les Bleus] était le match référence. Défensivement on était bien positionnés, on ne leur a pas laissé beaucoup d'espaces. Et déjà, on a marqué un but, et on aurait dû en marquer un autre. Si on en marque un ce soir, je m'en réjouirai."

: Je dis 5-1 pour les bleus, on va s'en prendre 1 par excès de confiance ;) quoi qu'il en soit allez les bleus ! 🇫🇷⚽💜

: 6-0 me paraît pas mal avec ce que fait la Suède ! Il faut prendre l'air tant qu'on peut...

: Je ne veux pas casser l'ambiance, mais à l'issue du match contre la Suède, les commentaires étaient très défaitistes ! Donc ok, on a gagné contre les Pays-Bas (1 seul but contre une équipe à 11), je mise tout de même sur un 2-0 ce soir. Restons prudent...

: @loustic du 29 L'optimisme règne aussi à la rédaction. Je mise sur un 4-0 avec tous les buts inscrits avant la pause pour que nos têtes blondes aillent se coucher de bonne heure. Clément Parrot mise sur un 5-0, et Christophe Rauzy, qui a des souvenirs émus de France-Azerbaïdjan en 1995 qui s'était soldé sur un 10-0, voit les Bleus gagner 7-0.



On attend vos pronostics (pro-luxembourgeois, qui sait) dans les commentaires.



: Quels sont les pronostic du match de ce soir France Luxembourg? Je verrai un 6-0 pour les bleus.

: Dans une interview à Téléfoot, Kylian Mbappé est revenu sur son choix d'aller au PSG alors que le Real Madrid lui faisait une cour assidue : "Quitter la France au bout de six mois, cela aurait été la quitter comme un espoir qui a fait quelques mois au plus haut niveau. (...) Le PSG, c'était vraiment le projet qui me permettait de poursuivre ma progression tout en jouant."

: Le sélectionneur de l'équipe d'Allemagne, Joachim Löw, ne décolère pas contre les supporters de la Mannschaft qui ont entonné des chants nazis lors du déplacement en République tchèque : "Je suis très très affecté de voir que certains soi-disant supporters utilisent le football, et un match international, pour leurs fâcheuses démonstrations. Ils apportent la honte sur notre pays."