DIRECT. L'équipe de France affronte le Luxembourg dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2018

Ce qu'il faut savoir

La France a l'occasion de conforter sa première place du groupe A, samedi 25 mars au stade Josy-Barthel du Luxembourg. Face à la 135e équipe du classement Fifa, Didier Deschamps pourrait aligner plusieurs jeunes joueurs.

La France première du groupe avant la rencontre. Les Bleus comptent 10 points, devant les Pays-Bas et la Suède (7) et la Bulgarie (6). La Suède affronte la Biélorussie et la Bulgarie reçoit les Pays-Bas.

Qui pour accompagner Antoine Griezmann en attaque ? A la question de savoir qui accompagnera le leader de l'attaque française, le sélectionneur des Bleus a plusieurs réponses potentielles : Kevin Gameiro, Antoine Giroud, Kylian Mbappé...

De nombreux jeunes convoqués. Kylian Mbappé, Corentin Tolisso, Florian Thauvin, Benjamin Mendy et Tiémoué Bakayoko. Au total, cinq joueurs ont découvert l'équipe nationale, cette semaine à Clairefontaine. La confrontation contre le Luxembourg leur laisse une belle carte à jouer, si Didier Deschamps leur offre une chance.

Didier Deschamps refuse d'évoquer le cas Benzema. En conférence de presse, Didier Deschamps a refusé de répondre à l'attaquant Karim Benzema, qui avait réclamé des "explications" sur sa non sélection.