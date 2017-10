Didier Deschamps prolongé à la tête de l'équipe de France de foot jusqu'en 2020

C'était attendu, c'est confirmé. La Fédération française de football a annoncé, mardi 31 octobre, qu'elle prolongeait Didier Deschamps à la tête des Bleus pour deux saisons supplémentaires, jusqu'en 2020. Cela signifie qu'il restera en poste jusqu'au prochain Euro de football.

[OFFICIEL] - Didier Deschamps est prolongé à la tête de l'@equipedefrance jusqu'en 2020 ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/4885Mb8bw4 — FFF (@FFF) 31 octobre 2017

Au siège de la Fédération, le président Le Graët n'a pas tari d'éloge : "Didier pour moi c'est le meilleur, il n'y a pas photo. Tout le comité exécutif de la FFF, à l'unanimité, soutient cette prolongation."

A la tête des Bleus depuis l'été 2012 et la fin du contrat de Laurent Blanc, le capitaine des champions du monde 1998 a atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde en 2014, et la finale de l'Euro 2016 à domicile. Avec 43 victoires, il est le sélectionneur qui totalise le plus de succès avec l'équipe de France, devant les 41 victoires de Michel Hidalgo entre 1976 et 1984.