Cristiano Ronaldo a son buste à l'aéroport de Madère, et ça fait bien rire les internautes

Madère a voulu rendre hommage à l'enfant du pays. L'aéroport de l'île portugaise a été rebaptisé, mercredi 29 mars, en l'honneur de Cristiano Ronaldo, quadruple Ballon d'or et capitaine de l'équipe du Portugal sacrée championne d'Europe l'été dernier. Une plaque a été dévoilée par le président de la République, Marcelo Rebelo de Sousa, et le Premier ministre, Antonio Costa, ainsi qu'un buste assez surprenant. Ce dernier n'a d'ailleurs pas manqué d'attirer l'attention.

De nombreux détournements

"Je vous défie de ne pas vous sentir mieux après avoir vu cette photo de Cristiano Ronaldo à côté de son buste."

I defy you not to feel better after viewing this picture of Cristiano Ronaldo alongside his portrait bust. pic.twitter.com/kBCc7RtoUC — Tom Sutcliffe (@tds153) 29 mars 2017

Le buste a donné lieu à de nombreux détournements.

"Je ne sais pas ce que vous en pensez les gars, mais je trouve cette statue de Ronaldo plutôt réussie."

I don't know what you're talking about guys, I think the Ronaldo statue looks pretty good pic.twitter.com/JIUwQBuqUY — keewa (@keewa) 29 mars 2017

"Cette nouvelle statue de Cristano Ronaldo lui ressemble, n'est-ce pas ?"

That new Cristiano Ronaldo statue looks proper like him don't it pic.twitter.com/E2FcHSW6RW — Joe GaLLagher (@JosephAKAShifty) 29 mars 2017

Beaucoup font également référence à "Art Attack", une émission de télévision britannique pour la jeunesse.

"A gauche, nous avons le buste de Cristiano Ronaldo, à droite, vous avons la tête de 'Art Attack'."

On the left we have a bust of cristiano ronaldo. On the right we have 'the head' from art attack. pic.twitter.com/soPTHf1hoi — Andy Gurr (@andy_gurr) 29 mars 2017

"Ce buste (en théorie) de Cristiano Ronaldo ressemble à la tête de 'Art Attack'."

This bust of (in theory) Cristiano Ronaldo looks more like the head from Art Attack https://t.co/UFqLIVv1dM pic.twitter.com/pssDrWr3XS — Lee Roden (@LeeRoden89) 29 mars 2017

Dans sa ville natale de Funchal, le footballeur dispose déjà d'un musée en son honneur et d'une statue en bronze à son effigie.