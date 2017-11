Pour la première fois depuis 1958, l'Italie ne participera pas à la Coupe du monde de foot 2018, après son élimination par la Suède

Ce n'était pas arrivé depuis plus d'un demi-siècle. L'Italie, qui avait disputé toutes les Coupes du monde depuis 1958, ne participera pas au Mondial 2018 en Russie. La Nazionale a été éliminée par la Suède, après une défaite (1-0) au match aller en Suède et un nul (0-0) au match retour en Italie, lundi 13 novembre. La Squadra Azzura, quatre fois championne du monde, devait s'imposer avec deux buts d'écart pour valider son ticket pour le Mondial russe.

En phase de poules, les Italiens ont été devancés par l'Espagne, beaucoup plus forte. Et ils ne se sont pas remis du 3-0 concédé début septembre à Madrid, qui a marqué le début d'une spectaculaire perte de confiance. Lundi soir, les Italiens ont aussi perdu leur premier match à San Siro, leur stade fétiche de Milan. La Suède retrouve, elle, la Coupe du monde, qu'elle n'avait plus disputée depuis 2006.

Coup dur pour Buffon

Cet échec est particulièrement douloureux pour le gardien et capitaine italien, Gianluigi Buffon. Buffon a débuté en sélection en novembre 1997, déjà lors d'un barrage de qualification pour une Coupe du monde, celle de 1998 en France. Au fil de ses 175 sélections, il a tout connu sous ce maillot, à commencer par un titre de champion du monde en 2006.

Buffon il rêvait de disputer l'été prochain ce qui aurait été sa sixième Coupe du Monde, un record absolu. Il est devenu le capitaine de la première équipe d'Italie sortie en éliminatoires de Mondial depuis 1958. A 39 ans, "Gigi" a annoncé qu'il mettait fin à sa carrière internationale.