Football : Les Etats-Unis, le Mexique et le Canada veulent organiser ensemble la Coupe du monde 2026

Trois pays organisateurs, pour 48 équipes ? Les Etats-Unis, le Canada et le Mexique vont faire candidature commune pour organiser la Coupe du monde 2026 de football, la première qui se disputeront 48 nations. "C'est un jour important pour le football aux Etat-Unis et en Amérique, nous pensons que c'est la bonne décision pour notre région et pour notre sport", a déclaré Sunil Gulati, le président de la Fédération américaine.

Une idée en l'air "depuis quelque temps"

Il a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse, en présence de ses homologues canadien Victor Montagliani et mexicain Decio de Maria. Le Canadien avait déjà vendu la mèche quelques jours plus tôt. "L'idée est en l'air depuis quelque temps (...) nous n'avons eu que des remarques positives sur le sujet et ce serait une très belle preuve de ce que le football peut faire pour rapprocher les nations", expliquait-il le 6 avril au Guardian (en anglais).

Interrogé par le quotidien britannique sur cette allusion aux relations entre Donald Trump et le Mexique, le Canadien a estimé que le football devait dépasser la politique : "il revient au football et à ses dirigeants de faire avec et de s'élever au-dessus". Les Coupes du monde 2018 et 2022 se dérouleront en Russie et au Qatar.