Football : Didier Deschamps sélectionne Mbappé mais pas Dembélé pour affronter les Pays-Bas et le Luxembourg

Didier Deschamps met fin au suspense. Le sélectionneur de l'équipe de France de football a dévoilé, jeudi 24 août, la liste des 24 joueurs qui affronteront les Pays-Bas le 31 août et le Luxembourg le 3 septembre. Ces deux matchs seront décisifs en vue de la qualification pour la prochaine Coupe du monde en Russie. L'attaquant Kylian Mbappé sera de la partie, mais pas Ousmane Dembélé, sur qui le doute subsistait.

Kylian Mbappé (Monaco) et Ousmane Dembélé (Dortmund), dont le nom circule du côté du Barça, ne jouent plus avec leurs clubs respectifs, à une semaine de la fin du mercato et leur présence en Bleu était la principale interrogation de cette liste. De son côté, Nabil Fekir, très performant avec Lyon en ce début de saison a été rappelé. Kingsley Coman (Bayern Munich) fait son retour lui aussi.

Deux gros rendez-vous

L'annonce de Didier Deschamps était très attendue, car la réception des Néerlandais au Stade de France fait figure de dernier gros rendez-vous pour les Bleus dans leur groupe de qualifications au Mondial-2018, où ils sont devancés par la Suède à la différence de buts et possèdent trois points de plus que les Oranje. Le match des Bleus contre le modeste Luxembourg aura lieu à Toulouse, avant la séquence ultime en octobre (en Bulgarie le 7 et face au Belarus le 10).