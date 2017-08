Qualifications pour la Coupe du monde : la France mène toujours 1-0 contre des Pays-Bas bien ternes

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: Entrée de l'immense Robin Van Persie, qui certes a 34 ans, certes s'est exilé en pré-retraite à Besiktas, mais demeure une légende quand même. Vous pouvez lire son portrait ici.

: Et dans la foulée, Kevin Strootman, auteur de fautes à répétitions, est expulsé (sévèrement). Le joueur de la Roma déverse sa colère en italien sur l'arbitre transalpin, M. Rocchi, ce qui n'arrange rien. Les Oranje sont à dix.

: Grosse, grosse, grosse occasion pour les Bleus, avec Ngolo Kanté qui bute sur le gardien de près, au terme d'une action collective lumineuse.

: @Gurwan De plus en plus, les marques font ça pour créer le buzz sur les réseaux sociaux. La preuve encore récemment avec Intermarché qui confond choux et laitues... Il y a quelques temps, Volkswagen avait été jusqu'à mal orthographier son nom pour faire parler de lui lors d'un match de l'équipe de France.

: #Foot Au stade de France, un annonceur (VW pour ne pas le nommer) soutient les Bleus avec un slogan scandaleux : "On ne va pas laisser un pays de cyclistes nous barrer la route" (Sic), faisant référence aux Pays-Bas.Je ne comprends pas que la FFF accepte un tel slogan insultant à l'encontre d'un pays modèle en terme de politique des transports écologique. C'est plutôt un modèle à suivre qu'à égratigner, pour nous les chantres du Diesel polluant.La FFF devrait donner l'exemple, au lieu de laisser ce genre de slogans stigmatisants.

: @anonyme L'arbitre ne l'a pas jugé ainsi. L'action était assez confuse, difficile de siffler à vitesse réelle.

: Il n'y a pas penalty avec la faute sur Koscielny ?

: Les Français poussent pour inscrire le second but. Sur un corner, le ballon cafouillé arrive à Pogba, qui décoche une frappe. Cillessen, le portier hollandais, se couche. Sur l'action, Laurent Koscielny reste au sol, se plaignant de sa cheville. S'il venait à sortir, on aurait une charnière inédite avec Zouma ou Kimpembe aux côtés d'Umtiti.

: C'est reparti à Saint-Denis, sur un changement tactique de Dick Advocaat. Wesley Sneijder, clairement pas au mieux de sa forme, cède sa place au jeune Tonny Vilhena, une jeune pousse de Feyenoord. 1-0 pour les Bleus, toujours.

: Alors que la seconde période va démarrer, une pensée pour Hugo Lloris qui a eu l'occasion de gagner 3 niveaux à Candy Crush pendant le premier acte.

: A priori, le plus important se passe en Bulgarie ce soir. 2-2 à la mi-temps. Allez la Bulgarie

: Je profite de la pause pour vous signaler la victoire de l'équipe de la rédaction face à celle des critiques cinéma (des Inrocks et Tecknikart entre autres) sur le score homérique de 9-8.



Mais @XavierL nous invite à regarder du côté de Sofia, où se joue un match autrement plus important.



: @Budosaure Effectivement, performance réalisée contre Gibraltar, mais en infériorité numérique, Axel Witsel ayant été expulsé peu avant la pause.

: Et la Belgique alors ! 6-0 à la mi-temps !

: Bravo la France !!! 🇫🇷🇫🇷🇫🇷⚽⚽⚽ Que ça continue comme ça pendant la deuxième période

: C'est la pause au Stade de France, les Bleus mènent 1-0 face aux Pays-Bas. Le football total batave est lui, porté disparu, tant la prestation des Oranje a été insipide.











: "Faut pas gâcher", dirait la marionnette de Guy Roux aux Guignols de l'Info. Effectivement, les Français ont tenté 8 tirs, dont 5 cadrés, mais assez peut de véritablement dangereux.





Côté Batave, un tir à signaler, non cadré.



: Juste, ils vont faire joujou longtemps où ils vont prendre les Hollandais au serieux.Si ça finit sur un 1-1, ... Quelle gaspillage ils font!!!

: Le sélectionneur néerlandais Dick Advocaat ne se fait pas d'illusion sur la qualité de son banc, par rapport à celui des Bleus : "L'équipe de France pourrait aligner trois bonnes équipes côte à côte, ce n'est pas notre cas"

: Même Ngolo Kanté, le milieu défensif des Bleus, se fend d'un festival technique le long de la ligne de touche. Les Bleus font une première période stratosphérique, mais ne mènent que 1-0.

: Les Français se créent plusieurs occasions en donnant le tournis à la défense néerlandaise. Ce sont plus les dernières passes mal ajustées que les interventions défensives bataves qui empêchent les Bleus de doubler la mise. .









(FRANCK FIFE / AFP)



: 25e minute, première ola du Stade de France, qui conserve ses mauvaises habitudes. Rappelons que ce geste de joie est plus approprié à la fin du match, quand le score est acquis...

: Thomas Lemar donne le tournis à la défense batave. Le milieu monégasque, qu'on annonce un peu partout en Europe (Liverpool, Arsenal, pour 80 millions) n'est manifestement pas perturbé par les rumeurs de transfert (, 20e).

: Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, dans l'autre match du groupe, la Bulgarie a ouvert le score contre la Suède. Ce qui donnerait au classement :





1- France 16 points

2- Suède 13

3- Bulgarie 12

4- Pays-Bas 10



: Griezmann ressemble à Brice de Nice.

: Ouverture du score pour la France, signée Antoine Griezmann ! Les Néerlandais bloquent les côtés, les Bleus sont passés dans l'axe. L'attaquant peroxydé de l'Atletico Madrid file dans la surface et glisse le ballon entre les jambes de Cilessen ! 1-0 pour les Bleus au quart d'heure de jeu !







: @loustic du 29 Ils sont passés à 19h, je vous les remets. Nous sommes quatre à prévoir un succès des Bleus (Matar Niang 3-0, Ilan Caro 4-1, Robin Prudent 3-1 avec un but de Lacazette, précise-t-il, et moi-même 2-1). Jérôme Comin joue les Cassandre en imaginant un nul 1-1 qui ne ferait pas nos affaires.





On attend les vôtres dans les commentaires.

: Bonsoir la rédac, quels sont vos pronos pour le match? Je vois un 3-1 pour les bleus.

: On sent le public du Stade de France un rien crispé par ce match décisif. Les supporters viennent de se dérider un peu sur un corner, mais sinon, ça flotte en tribune. Heureusement, sur le terrain, les Bleus font une entame de match solide., 7e.

: Du beau linge dans la tribune présidentielle, qui porte bien son nom.

: Il manque aux Bleus un cadre par ligne (Varane, Matuidi et Payet), beaucoup sont perturbés par des rumeurs de transfert (Mbappé en sort à peine). "Les joueurs seront à 100% du moment, mais pas à 100%", euphémise Didier Deschamps avant le match.

: Le coup d'envoi du match vient d'être donné ! France-Pays-Bas 0-0.

: Cette très belle affiche passe un chouïa au second plan à cause du mercato. Ce qui inspire les Cahiers du Foot.

: Et un chiffre qui fait peur : la France reste sur 8 matchs de suite où elle a encaissé un but au Stade de France. Voilà qui fait désordre…

: Juste avant le coup d'envoi, un chiffre qui fait plaisir : les Bleus ont remporté leur trois derniers matchs face aux Pays-Bas (deux amicaux, et le match aller à Rotterdam).

: Le Stade de France a fait des progrès en matière d'animation, le tifo concocté par les supporters a de l'allure.

: Depuis le retour de Dick Advocaat sur le banc néerlandais (pour la troisième fois, après 1992-94 et 2000-02), les Bataves se sont réveillés, fessant 5-0 le Luxembourg puis la Côte d'Ivoire. Reste à déterminer l'étendue du choc psychologique face à une formation plus huppée, comme la France.













(JOHN THYS / AFP)



: Didier Deschamps a aussi été invité à commenter la nouvelle coupe d'Antoine Griezmann : "Le nouveau look d'Antoine Griezmann ? Original. Si ça plaît à sa femme et sa fille, c'est l'essentiel."









(FRANCK FIFE / AFP)

: Antoine Griezmann, étincelant pendant l'Euro, beaucoup moins après, concentre l'essentiel des critiques. Le joueur s'est séparé de son agent et de son agent d'image, et multiplie les partenariats. On compte 8 marques qui se sont associées à lui. A 3 jours de présence chacune chaque année, ça fait presque un mois que l'attaquant des Bleus passera sous les spots.



: Le scénario catastrophe : la France perd, se fait rejoindre au classement par les Pays-Bas, et regarde la Suède prendre 3 points d'avance. On pourra toujours se consoler en se disant que Néerlandais et Suédois seront amenés à en découdre, et donc à y laisser des plumes.





: Faisons un peu de foot-fiction sur les deux scénarios possibles de ce soir.



Le scénario idéal : les Français l'emportent contre les Pays-Bas, leur ôtant pratiquement toute chance de qualification. Ce groupe A devient un match à deux avec la Suède pour finir 1er et décrocher une qualification automatique pour le Mondial. Ce qui pourrait s'envisager vu le pedigree des derniers adversaires tricolores : le Luxembourg, la Bulgarie à l'extérieur et enfin à la Biélorussie.