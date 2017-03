Barça-PSG : le Barcelonais Neymar humilie les Parisiens sur Instagram

Il les a taclés sur le terrain, il les tacle aussi sur Instagram. Quelques heures après l'incroyable victoire du Barça face au PSG (6-1), assurant la qualification du club de football catalan en quart de finale de la Ligue des champions, mercredi 8 mars, l'attaquant brésilien Neymar, auteur d'un doublé, a enfoncé le clou sur Instagram.

La star de Barcelone a exhumé une photo publiée par Adrien Rabiot et Layvin Kurzawa après le match aller et la victoire parisienne 4-0 au Parc des Princes. Le premier montre le chiffre 4 avec les doigts, tandis que le second, en arrière-plan, fait le "V" de la victoire avec deux doigts. Des gestes détournés par Neymar avec une cruelle ironie : "4+2 = 6", a-t-il ajouté à la photo, soulignant sa blague avec une série d'émojis hilares.

Et le troll de l'année est signé... Neymar (story Insta) #FCBPSG pic.twitter.com/OiHx3rYzBV — Daily Mercato (@DailyMercato) March 8, 2017

Une belle performance de "trolling" en règle pour le Brésilien après la douloureuse défaite du PSG, persuadé, avec son avance de 4 buts, de se qualifier. De quoi vexer les joueurs, mais aussi les supporters parisiens.