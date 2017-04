Chantage à la sextape contre Valbuena : l'ancien footballeur Djibril Cissé a été mis en examen

Nouvel épisode dans l'affaire de chantage à la sextape de Mathieu Valbuena. Selon des informations du Parisien, dont franceinfo a eu la confirmation, l'ancien international français, Djibril Cissé, a été mis en examen le 24 février pour complicité de tentative de chantage, rapporte son avoca, jeudi 13 avril.

Comme Karim Benzema, l'ancien joueur de l'OM et de l'AJ Auxerre est soupçonné d'avoir joué un rôle dans la tentative d'extorsion de fonds de maître-chanteurs envers Mathieu Valbuena. Ces derniers auraient été en possession d'une vidéo intime de l'ancien joueur de l'OL.

Des conseils "intéressés"

"Monsieur Cissé prend acte de cette mise en examen, qui va maintenant pouvoir lui permettre de démontrer et confirmer l'absence de toute implication de sa part dans les faits en cause, ce qu'il ne pouvait faire jusqu'à ce jour", indique son avocat, Me Pericard, à franceinfo.

Placé en garde à vue au début de l'enquête en octobre 2015, Djibril Cissé avait été rapidement écarté, dédouané par son ancien coéquipier Mathieu Valbuena. "Le fait qu'il me prévienne de cette vidéo, je l'ai pris comme un conseil. Les démarches qu'il a eues ont été bonnes", avait expliqué l'ancien joueur de l'OL. Djibril Cissé avait été le premier à avertir Mathieu Valbuena de l'existence d'une vidéo.

Or, le parquet de Versailles estime que cette mise en garde ne serait pas désintéressée et a demandé la mise en examen du joueur en décembre 2016. Six personnes au total sont mises en cause dans ce dossier.