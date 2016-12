Être nommé étoile de l'Opéra de Paris est "une surprise presque totale" pour Germain Louvet

Germain Louvet, 23 ans, a été nommé danseur étoile dans la soirée du mercredi 28 décembre, à l'issue de son interprétation du Prince Siegfried dans le Lac des cygnes, à l'Opéra Bastille à Paris. "Une surprise presque totale", a-t-il confié jeudi soir sur franceinfo.

franceinfo : Qu'avez-vous ressenti lors de votre nomination ?

Germain Louvet : Un choc, une émotion indescriptible. Je n'étais pas au courant donc c'est une surprise presque totale. C'est le principe à l'Opéra de Paris : les étoiles sont nommées à l'issue d'une représentation et ne sont pas toujours au courant. On sent, au fur et à mesure de la représentation, les gens qui sont en coulisses. Il y avait Aurélie Dupont, directrice du ballet de l'Opéra, Stéphane Lissner, le directeur de l'Opéra. J'étais quand même concentré sur mon rôle et sur le ballet que j'étais en train d'interpréter donc je n'osais pas y croire.

Et lorsque vous avez entendu votre nom ?

Je crois que c'est la première fois que j'entends mon nom avec autant de distance. C'est un moment d'émotion très intense. À ce moment-là je me suis dit 'Qui est Germain Louvet ? Ah ! C'est moi !'

À quel âge avez-vous commencé la danse ?

J'ai commencé assez tôt, à 4 ans, le classique à 7 ans. À 12 ans, j'ai été pris à l'école de danse de l'Opéra de Paris et j'ai fait toutes mes classes là-bas jusqu'à 18 ans. Ensuite, j'ai été intégré au corps de ballet de l'Opéra de Paris et puis j'ai gravi les échelons de la hiérarchie de l'Opéra jusqu'à être premier danseur le 4 novembre. Normalement, c'est une promotion qui prenait effet le 1er janvier 2017. Je ne passerai donc pas par la case premier danseur. Je danse environ six à sept heures par jour, six jours sur sept, onze mois sur douze.

Vendredi soir, vous allez remonter sur scène pour interpréter Siegfried mais en tant qu'étoile cette fois. Qu'est-ce-que cela change pour vous ?

J'y pense avec une excitation nouvelle. Pour l'instant, je suis dans une euphorie grisante qui me donne envie de retourner sur scène, dégagé de toute pression et de toute appréhension. Mais je m'interdis de faire la fête avant vendredi soir pour pouvoir donner le meilleur de moi-même.