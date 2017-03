VIDEO. Une course cycliste balayée par le vent en Afrique du Sud

Chute dans le pelon ! Il était impossible de tenir debout sur son vélo, dimanche 12 mars, dans les rues du Cap, la capitale d'Afrique du Sud. Car des rafales de vent soufflaient à plus de 100 km/h. Les 35 000 participants du Cape Town Cycle Tour, l'une des plus importantes compétitions cyclistes ouvertes aux amateurs, n'ont jamais pu prendre le départ de l'épreuve dans de bonnes conditions.

Face à ces conditions météorologiques extrêmes, les organisateurs ont d'abord réduit la longueur du parcours. Ils ont fini par se déclarer vaincus par les bourrasques et n'ont eu d'autre choix que d'annuler cette 40e édition.

Vélos volants

Sur les nombreuses courtes vidéos mises en ligne, on voit des cyclistes tenter de s'élancer, avant d'être stoppés par des vents contraires, puis lutter pour descendre de leur vélo sans tomber et lutter de toutes leurs forces le maintenir au sol afin qu'il ne s'envole pas.

D'autres ont parfois eu moins de chance, ils ont purement et simplement été projetés à terre par les rafales de vent.