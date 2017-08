VIDEO. Un poney s'invite dans le peloton lors du Tour de Pologne

"Ne courrez pas à côté des cyclistes !" L'injonction est répétée à chaque course cycliste et notamment sur le Tour de France. Mais rien n'est prévu pour les poneys. L'un d'eux s'est donc invité dans le peloton lors de la 6e étape du Tour de Pologne, jeudi 3 août. Au galop, il a parcouru plusieurs centaines de mètres aux côtés des cyclistes à 104 kilomètres de l'arrivée, avant d'être rabattu par l'un d'eux sur une autre route. Une image qui n'est pas passée inaperçue et qui a forcément inspiré les internautes sur Twitter, comme ce message faisant référence au coureur français Tony Galoppin.

Ce poney aura attaqué + de temps quand Quintana cette saison. https://t.co/n5FsyXlRjN — Romain Perez Canales (@PerezCanales) 3 août 2017

C'est l'Australien Jack Haig a remporté en solitaire au finish de cette étape courrue entre Wieliczka et Zakopane sur 189 km, c'est le Belge Dylan Teuns qui a pris le maillot jaune du classement général à l'arrivée.