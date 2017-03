VIDEO. Un Français bat le record de vitesse en VTT sur neige : "C'était l'enfer"

D'ordinaire, la piste est réservée aux amoureux du ski de vitesse. Samedi 18 mars, la piste de Chabrières, à Vars (Hautes-Alpes), a été le théâtre d'une descente d'un autre genre : à vélo. Le Français Eric Barone, 52 ans, a battu le record du monde de vitesse en VTT sur neige, en atteignant 227,72 km/h.

"Sur le moment, c'était l'enfer, raconte cet ancien cascadeur à franceinfo. J'ai joué au funambule pour rester sur mon vélo, surtout en fin de descente, parce que la piste était ondulée." Les équipes du "Baron Rouge" avaient pris soin de damer la piste, réputée pour être la plus raide du monde avec une pente maximum de 98%, mais "la neige a travaillé entre temps et formé des bosses".

"Un état de grâce" pendant la descente

Au sommet, Eric Barone est lâché par les membres de son staff. Il lui faut quatre secondes pour dépasser les 100 km/h et une dizaine pour atteindre sa vitesse maximale. "Je suis contracté du début à la fin, explique-t-il. A partir de 180 km/h, je bloque ma respiration et mon diaphragme, pour ne faire plus qu'un avec le vélo."

La phase de freinage s'est ensuite avérée particulièrement éprouvante. "Une bosse a 'éjecté' ma roue arrière, ça fait peur quand on va si vite, dit le cycliste. Heureusement, j'ai conservé l'équilibre. Pendant toute la descente, même si c'était infernal, j'étais dans une forme de maîtrise. Je n'ai pas de montées cardiaques, je suis serein, dans un état second, un état de grâce."

"On n'est pas encore pourri après 50 ans"

Grâce à cette performance, Eric Barone a amélioré son propre record, établi en 2015 (223,30 km/h). Il a surtout mis un joli point final à sa carrière, lors de cette descente qu'il avait présentée comme la dernière. En 2002, il avait déjà promis de s'arrêter, mais son dernier "run" s'était terminé par une terrible chute.

Il lui a fallu une décennie pour s'en remettre et remonter en selle. "J'ai voulu montrer qu'on n'est pas encore pourri après 50 ans", dit-il.

Après ce record, le cascadeur, apparu notamment dans la scène d'ouverture de Taxi, entend se consacrer à ses activités de coaching et assurer sa relève. "Il y a trois ou quatre pilotes qui peuvent y arriver", assure-t-il, en confiant que son record pourrait être battu avec de meilleures conditions de piste.