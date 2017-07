VIDEO. Tour de France : comment réussir son sprint (et ne pas se faire disqualifier comme Peter Sagan)

Les sprinters sont une espèce de coureurs à part dans le peloton du Tour de France. Leur boulot est de se cacher dans les roues pendant toute la durée de l'étape, et d'appuyer sur les pédales comme des malades dans le dernier kilomètre. Un rôle très particulier, qui nécessite un mécanisme d'horlogerie pour bien lancer son effort, avec plusieurs équipiers chargés de le lancer à 70 km/h dans la dernière ligne droite.

L'importance cruciale du "poisson pilote"

C'est tout le contraire qui s'est produit mardi 4 juillet, à la toute fin de l'étape de Vittel. Le gros du peloton mis au tapis par une chute, seul un petit groupe de sprinters s'est disputé la victoire. Et on a vu un festival de queues de poisson et d'accrochages. Mark Cavendish a tenté de passer dans un trou de souris entre les barrières et Peter Sagan, le champion du monde slovaque, l'a violemment repoussé. Trois coureurs ont fini sur le bitume.

Du coup, on vous explique comment se passe un sprint dans les règles de l'art, l'importance cruciale du "poisson pilote" et comment les coureurs sont censés respecter leur couloir.