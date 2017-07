VIDEO. Barre de riz, jus de légumes et pudding : mangez et buvez comme les coureurs du Tour de France

Le secret des coureurs du Tour de France réside-t-il dans leurs assiettes ? Quoi qu'il en soit, l'alimentation des cyclistes professionnels fait l'objet d'une attention particulière des équipes. Franceinfo vous donne les recettes de deux plats – pudding et barre de riz – et d'un jus, élaborés pour des férus de la petite reine.

Pour réaliser à la maison des barres énergisantes, Henrik Orre, l'un des chefs cuisiniers de la Team Sky pendant le Tour de France, donne ses conseils dans un livre, Vélochef. "Les coureurs ont besoin de se concentrer sur ce qu'ils mangent et doivent manger beaucoup chaque jour, explique-t-il au HuffPost. Ce n'est pas inhabituel qu'ils en aient marre de manger, ce qui rend mon travail encore plus important".

De leur côté, les deux chefs de l’équipe Cannondale-Drapac, Sean Fowler and Olga Belenko, donnaient les secrets du jus de légumes que buvaient leurs coureurs en 2016, dans un article de Business Insider. Peter Sagan, le champion de monde, a livré l'une de ses recettes fétiches : le pudding de graines de chia, accompagné de banane, framboises et amandes effilées. Un plat énergétique dont il ne faut pas abuser non plus... à en croire l'exclusion du champion, mardi 4 juillet.