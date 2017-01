VIDEO. A 105 ans, Robert Marchand réalise un record mondial de l'heure à vélo

Sans frémir ni flancher, le Français Robert Marchand, 105 ans, a parcouru 22,547 km en une heure, mercredi 4 janvier, au vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, un record qui doit encore être homologué par les instances internationales.

"Ça va bien", a-t-il déclaré après plus de 90 tours de piste, entouré d'une nuée de journalistes et se disant surpris d'être déjà arrivé. Sa performance, pour être homologuée par l'Union cycliste internationale (UCI), doit encore passer le cap des tests antidopage.

Six mois d'entraînement

Visiblement en forme malgré une douleur au bras due selon lui à des rhumatismes, le vieil homme a dit son intention de "casser la croûte" avec "tous les copains, tous les amis" pour fêter sa performance. A la question de savoir s'il pensait retenter une telle prouesse à l'âge de 107 ans, Robert Marchand est resté philosophe. "On met neuf mois pour arriver au monde, et puis on met 30 secondes pour claquer", a-t-il dit à un journaliste.

Né le 26 novembre 1911 à Amiens (Somme), Robert Marchand s'est entraîné pendant six mois pour ce défi, relevé sous les applaudissements de supporters réunis dans le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Habitué des prouesses tardives, Robert Marchand, qui vit en région parisienne, avait signé le 28 septembre 2012 à Lyon le record du centenaire le plus rapide sur 100 kilomètres à vélo en 4 heures 17 minutes et 27 secondes, soit une moyenne de plus de 23 km/h.