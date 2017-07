Tour de France : sécurité maximale pour l’arrivée des cyclistes sur les Champs-Élysées

La dernière étape du Tour de France aura lieu dans l’après-midi du dimanche 23 juillet. La caravane est attendue vers 16 heures et le premier passage des coureurs environ deux heures plus tard. "Sécurité maximale autour de l’arrivée de ce 104e Tour de France", explique notre journaliste présente sur place, "avec pas moins de 2 050 policiers et gendarmes mobilisés tout au long de cette journée". Les forces de l’ordre n’ont pas lésiné sur les barrières. Un "dispositif anti-drones" a également été mis en place.

"Il y a déjà beaucoup de monde"

Les supporters, venus de l'étranger et de différentes régions de France, sont nombreux sur les Champs-Elysées pour voir arriver les athlètes : "Il y a déjà beaucoup de monde et je pense qu’il y en aura encore plus cet après-midi pour accueillir les garçons", prédit l’une d’entre eux. "On va prendre une bonne place, on va s’installer à un endroit bien spécifique pour voir le mieux possible", s’enthousiasme un autre.

Le JT

Les autres sujets du JT