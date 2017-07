DIRECT. Regardez l'étape la plus difficile du Tour de France, entre Nantua et Chambéry

Ce qu'il faut savoir

Les coureurs du Tour de France abordent, dimanche 9 juillet, l'étape la plus difficile du Tour de France, entre Nantua (Ain) et Chambéry (Savoie). Une étape à l'issue de laquelle de gros écarts au classement général pourraient être constatés.

Un parcours redoutable. Avec 181,5 km de course, le parcours de cette 9e étape n'est pas particulièrement long. Il est en revanche extrêmement relevé, avec trois sommets classés hors-catégorie (le Col de la Biche, le Grand Colombier et le Mont du chat) et quatre autres difficultés de 2e, 3e ou 4e catégorie, dont une à gravir dès le premier kilomètre de course. Cette étape entre Nantua et Chambéry, qui traverse les départements de l'Ain, de la Haute-Savoie et de la Savoie, est a priori la plus difficile de l'édition 2017 du Tour de France.

Une étape décisive pour le classement général. Après un round d'observation depuis le début de la Grande Boucle, cette étape devrait générer de substantiels écarts au classement général. De l'aveu même du maillot jaune, Christopher Froome, "le classement général peut exploser en morceaux sur cette étape".

Un enfer promis aux sprinteurs. Cette 9e étape possède la particularité de ne comporter aucune zone de plat avant une bonne centaine de kilomètres, lors desquels les coureurs seront donc constamment en montée ou en descente. Une perpective qui donne des sueurs froides, notamment aux sprinteurs. "C'est un grand défi qui attend Arnaud aujourd'hui. Pour rallier Paris, il faudra traverser l'Enfer", a par exemple tweeté l'équipe FDJ, celle du Français Arnaud Démare.