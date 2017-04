"Nez fracturé", "hématomes sur tout le corps"... Le cycliste Yoann Offredo raconte son agression par un automobiliste

"J'ai commencé le vélo à l'âge de 12 ans, avec toute l'insouciance qui va avec". Ainsi commence le message Facebook du cycliste Yoann Offredo. Ce dernier a raconté, mardi 25 avril, son agression lundi par un automobiliste alors qu'il s'entraînait avec deux autres cyclistes.

"Je roulais dans la vallée de Chevreuse avec deux collègues ce lundi quand une voiture qui nous doublait nous a rasés", raconte-t-il dans un communiqué publié par son équipe. "Elle a freiné devant nous dans l’intention de nous faire tomber. Je suis monté à la hauteur du conducteur, qui était prêt à sortir avec une lame de cutter donc j’ai bloqué sa portière. Son passager a pris une batte en bois dans le coffre et m’a tapé avant de me donner un coup de tête".

"J'étais loin (...) d'imaginer qu'exercer mon métier serait parfois au péril de ma vie"

Résultat : l'ancien coureur de la FDJ, désormais dans l'équipe belge Wanty-Groupe Gobert, souffre "de douleurs au nez", à "une côte" et "de nombreux hématomes". "Je suis cycliste depuis quinze ans et un tel incident ne m’était jamais arrivé. Les agressions verbales sont courantes, mais devraient tout au plus en rester là", estime Yoann Offredo. "Juste triste de constater que dans le pays des droits de l'Homme, les droits des cyclistes on les ignore", ajoute-t-il dans son post Facebook.

L'équipe belge a porté plainte. Selon 20 Minutes, Yoann Offredo doit reprendre l'entraînement dès mercredi, avec pour objectif de courir comme prévu les 4 Jours de Dunkerque, dès le 9 mai.