Le Tour de France 2018 s'élancera de Vendée

En 2018, le Tour de France s'élancera de Vendée. Christian Prudhomme, le directeur de la course, l'a confirmé, dimanche 12 février, sur France 2. C'est la sixième fois dans l'histoire du Tour qu'un départ est donné depuis ce département. La Grande Boucle est partie de Saint-Jean-de-Monts en 1976, du Puy du Fou en 1993 et 1999, de Fromentine en 2005 et du passage du Gois en 2011.

C'est le journal Ouest-France qui a révélé en premier l'information, précisant que le départ de la course organisée par Amaury Sports aurait lieu le 30 juin 2018. "Il y a six ans, le Tour de France avait attiré 1,2 million de spectateurs et généré 22,6 millions d’euros de retombées économiques dans le département de Vendée", écrit le quotidien régional.

Le départ de l'édition 2017 sera donné lui le 1er juillet 2017 à Düsseldorf, en Allemagne. La dernière étape reliera Montgeron (Essonne) à Paris. Tous les massifs seront représentés : deux étapes se dérouleront dans les Vosges, une dans le Jura, quatre dans les Alpes, deux dans le Massif central et deux dans les Pyrénées.