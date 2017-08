La folle course d'un cycliste pro contre le cheval Timoko, superstar landaise du trot

C'est une drôle de course qui avait lieu mardi 8 août sur l'hippodrome de Langon, en Gironde. Le cycliste professionnel licencié à Bazas, Romain Guillemois, défiait l'un des meilleurs chevaux de course de trot au monde : Timoko.

Victoire du cheval Timoko contre le cycliste Romain Guillemois pic.twitter.com/mlQGPWLulM — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) 8 août 2017

Finalement, le cheval, largement favori, a gagné malgré une course serrée, rapporte France Bleu Gironde.

Le fan-club du trotteur au rendez-vous

Dans les tribunes de l'hippodrome avant la course, les supporters de Timoko se font entendre. Ils crient le nom de la superstar du trot, d'autant que le cheval prend le départ de sa dernière course dans le Sud-Ouest avant sa retraite. Pour l'occasion, il défie Romain Guillemois et son vélo sur une distance de 1 282 mètres, départ lancé.

Ça dépote, sur la piste on monte quand même à 55 km/h Richard Westerikn le propriétaire de Timoko

Après trois manches de 1 282 mètres chacune, le cheval est déclaré vainqueur et à son arrivée, le public est nombreux à vouloir lui faire une petite caresse. Dans ce défi un peu fou, le propriétaire et driver de Timoko, Richard Westerikn, reconnaît avoir douté juste avant le départ : "Ce n'est qu'après la première course que j'étais sûr de gagner".

Le cycliste pro-licencié à Bazas, Romain Guillemois, avant sa course contre le cheval Timoko. (FLORENCE PERUSIN/RADIO FRANCE)

On attend maintenant la revanche, programmée pour 2018, mais pour que le cycliste puisse avoir une chance, il faudra faire cette couse sur le bitume.