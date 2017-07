Jet d'urine, blagues graveleuses et mains aux fesses... L'éprouvant Tour de France des hôtesses

C'est la course avant la course. Celle où on attrape des stylos, où on se chamaille pour un briquet, où on se démène pour un petit sachet de bonbons, où on s'étripe pour une casquette jaune, où on peut en venir aux mains pour un petit bout de saucisson…

Depuis 1930, la caravane publicitaire ouvre toujours la route aux forçats du Tour de France, et fait le bonheur des spectateurs massés sur les bords des routes, en attendant le peloton. Et pour assurer le spectacle, les marques recrutent du personnel, essentiellement féminin. De jeunes hôtesses disponibles, souriantes, élégantes, payées environ 2000 euros net, dont on attend qu'elles soient professionnelles en toutes circonstances. Même quand le public va trop loin. Mains aux fesses, verre d'urine jeté sur la robe, moucherons collés sur les dents... Franceinfo les a interrogées pour qu'elles racontent les coulisses (moins glamour) de leur quotidien sur la Grande Boucle.