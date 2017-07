Combien coûterait l'arrivée de Neymar ?

Neymar au PSG combien ça coûte ? Alors le transfert, c'est 222 millions d'euros, à cela il faut ajouter la prime à la signature qui s'élève à 100 millions d'euros. Le salaire quant à lui est de 30 millions d'euros. En faisant le calcul, on arrive donc à la très belle somme de 352 millions d'euros. On sait que c'est dur à imaginer, alors on va vous aider.

Une pension retraite pendant 210 siècles

Neymar coute cinq fois plus cher que le plus gros diamant du monde. Avec 352 millions d'euros, on peut s'offrir un show de Justin Bieber tous les soirs pendant un an dans son salon. Et tenez vous bien, une équipe composée de onze Neymar aurait la valeur du PIB du Togo. 352 millions d'euros ça représente aussi 60 jets privés, une nuit en camping pour 11 millions de touristes, une année d'APL pour 100 000 étudiants parisiens ou encore une pension de retraite pendant 210 siècles. Le temps de voir venir. Alors, après toutes ces informations, vous trouvez ça cher un Neymar ?