Teddy Riner décroche un dixième titre de champion du monde de judo

Et de dix ! Teddy Riner a remporté un dixième titre de champion du monde de judo, samedi 11 novembre, lors des championnats du monde toutes catégories à Marrakech (Maroc), deux mois seulement après son neuvième titre mondial. En finale de ce championnat où peuvent concourir les judokas de tous gabarits, le Français a battu le Belge Toma Nikiforov grâce à deux waza-ari.

144 victoires et zéro défaite en sept ans

Après avoir remporté sa neuvième médaille d'or mondiale, début septembre à Budapest, le judoka le plus titré aux championnats du monde (hommes et femmes confondus) s'était tourné vers l'objectif de la "decima". "Quand on me dit dix titres, j'entends Rafael Nadal à Roland-Garros, le Real Madrid en Ligue des champions. J'ai envie de faire comme les grands (champions) de tous les sports, de faire partie de ce cercle restreint", reconnaissait-il avant la compétition, voyant dans cette performance "l'accomplissement [s]a carrière".

Ce dixième titre a également un goût de revanche pour Teddy Riner, puisque c'est lors des championnats du monde toutes catégories de 2010 au Japon qu'il avait connu sa dernière défaite, devant se contenter de la médaille d'argent.

Après cette 144e victoire consécutive en sept ans, Teddy Riner, 28 ans, va se préparer pour son nouveau grand objectif : les JO de 2020 à Tokyo, où il visera un troisième titre olympique consécutif.